Chocante! Veja o momento em que avião capota ao pousar 

Imagens impressionantes capturaram o exato instante em que um avião capotou durante o pouso no aeroporto de Toronto Pearson, no Canadá, na tarde de segunda-feira (17). O incidente aconteceu por volta das 14h15, horário local (16h15 no Brasil), envolvendo um Mitsubishi CRJ-900LR, que operava o voo DL4819 pela Endeavor Air, subsidiária da Delta Airlines.

Dinâmica do acidente

O voo partiu de Minneapolis, nos Estados Unidos, e levava 80 pessoas entre passageiros e tripulantes. Após o pouso complicado, a aeronave capotou e pegou fogo. Felizmente, todos conseguiram sair com vida, mas 18 pessoas se feriram, sendo três em estado grave.

Identificação das vítimas graves

Entre os mais feridos, estão uma criança e dois adultos em torno de 60 anos, segundo informou Anita Anand, ministra dos Transportes do Canadá. Os três foram levados de helicóptero para hospitais locais, onde receberam tratamento de emergência.

Resposta das equipes de emergência

Os bombeiros e socorristas chegaram rapidamente ao local. Eles controlaram o incêndio e ajudaram os passageiros a saírem da aeronave. O aeroporto de Toronto Pearson bloqueou a pista afetada para que as investigações e a limpeza fossem realizadas.

Investigações iniciais

As autoridades de aviação canadenses já iniciaram uma apuração para entender as causas do acidente. Condições climáticas e possíveis problemas técnicos estão sendo considerados como fatores.

Histórico do modelo envolvido

O Mitsubishi CRJ-900LR é um modelo comum em voos regionais e é conhecido por sua confiabilidade. A Endeavor Air, responsável pelo voo, possui um bom histórico de segurança, mas o acidente trouxe questionamentos sobre inspeções e manutenções.

Importância do Aeroporto de Toronto Pearson

O Aeroporto de Toronto Pearson é o maior do país e um dos mais movimentados da América do Norte. Embora acidentes sejam raros nesse aeroporto, a gravidade do ocorrido chamou a atenção para a segurança em pousos.

Próximas etapas

As autoridades estimam que as investigações possam levar semanas. Um relatório preliminar será divulgado em breve, e a ministra Anita Anand assegurou que mudanças nas normas de segurança serão consideradas, se forem necessárias.

Acompanhamento de informações

Para atualizações sobre o acidente de avião em Toronto, no Canadá, fique atento às declarações oficiais e aos veículos de notícias confiáveis. Vídeos e fotos do momento estão circulando nas redes sociais, oferecendo diferentes visões do ocorrido.

O registro fotográfico que capturou o momento do capotamento destaca a seriedade do evento e reforça a importância de respostas rápidas em situações de emergência.

Veja o vídeo

Foto: Reprodução | Rede social X