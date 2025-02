Ciclistas de Venda Nova são destaque em prova de Mountain Bike

No último fim de semana, ciclistas de Venda Nova do Imigrante brilharam na primeira prova do ranking capixaba de Mountain Bike, realizada em Santa Maria de Jetibá. A competição contou com o apoio da Prefeitura Vend Nova, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, os atletas da Associação de Ciclismo de Venda Nova (ACVNI).

O evento, realizado nos dias 15 e 16 de fevereiro, em Santa Maria de Jetibá, reuniu aproximadamente 250 atletas, que enfrentaram um circuito desafiador de cerca de 5 km, repleto de trilhas, raízes e subidas íngremes.

Podium

🏆 1º lugar

Ana Júlia Vieira dos Santos – Sport 30 Feminino

Gegliany Minet – Sport 40 Feminino

Fabiano Roberto Vieira – Sport 45

🥈 2º lugar

Silvana Donna – Sport Máster Feminino

Monique Gandini – 2º lugar Elite Feminino

Marcelo Fabre Ferreira – 2° lugar Master B1

Gabriel Leal Moreira – 2º lugar na Sport 30

🥉 3º lugar

Gustavo Velten – 3º lugar Júnior

Marcos Ferreira Coelho – 3º Lugar Sport 30

🏅 Outras colocações

Leonio Falqueto – 4° lugar Dupla Masculina

Graziele Cassini – 4º lugar Master Feminino

Marcos Henrique Hilário de Melo – 5° lugar Sport 30

Carlos Rogério Araújo – 5° lugar Master C 1

Farley Martins Lima – 5° lugar Sub-30.