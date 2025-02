Cid diz que Bolsonaro pressionou Defesa a apontar fraude nas urnas

O tenente-coronel Mauro Cid afirmou, em delação premiada, que o ex-presidente Jair Bolsonaro pressionou o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, para que um relatório das Forças Armadas apontasse a existência de fraude nas urnas eletrônicas.

Depoimento

O depoimento foi registrado em vídeo e tornado público nesta quinta-feira (20) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Na verdade, o presidente queria que tivesse. Escrevesse que desse fraude, que tivesse fraude”, declarou Cid durante o interrogatório conduzido por Moraes.

A declaração surgiu em resposta a uma pergunta do ministro sobre uma reunião que teria ocorrido entre Paulo Sérgio e o STF, logo após a conclusão do relatório das Forças Armadas em novembro de 2022. O encontro foi desmarcado pelo então ministro da Defesa, e Moraes quis saber se Bolsonaro havia impedido a participação de Paulo Sérgio e a divulgação do relatório, que atestava a confiabilidade das urnas eletrônicas.

Pressão

“O presidente estava pressionando ele para que escrevesse isso de outra forma”, relatou Cid. Diante da insistência, o texto foi reformulado e passou a sugerir que não era possível identificar fraudes porque o sistema eletrônico de votação não seria auditável—uma tese já refutada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Acabou saindo um meio-termo entre o que o presidente queria e o que o ministro Paulo Sérgio fez no trabalho técnico dele”, completou o tenente-coronel.

Segundo informações do portal G1, Cid também revelou que Bolsonaro manteve esperanças até o último momento de encontrar “uma prova cabal de que houve fraude nas urnas”. No entanto, o próprio ex-ajudante de ordens disse que nunca acreditou nessa possibilidade. “Se o senhor pegar todas as minhas mensagens antigas, vai perceber que eu falava que não encontrou fraude”, afirmou ao ministro Alexandre de Moraes.

