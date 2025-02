Cidades do Sudeste do Brasil recebem alerta de terremoto

Na madrugada desta sexta-feira (14), um alerta de terremoto em Ubatuba foi enviado para celulares com sistema Android, informando sobre um possível tremor no mar, a 55 km do litoral de São Paulo. O aviso também foi recebido por moradores da capital paulista e do Rio de Janeiro.

Defesa Civil nega confirmação de tremores

Até o momento, não há registros confirmados de tremores no litoral ou em São Paulo. A Defesa Civil de São Paulo afirmou que não emitiu qualquer alerta de terremoto nesta sexta-feira. O órgão segue monitorando a situação para verificar se houve anomalias.

“Até o momento, não há registro de ocorrência relacionada com possível terremoto no estado”, afirma o comunicado, publicado às 3h10 em redes sociais”.

Como funcionam os alertas do Google para terremotos

Os alertas são parte de um sistema de notificação de emergência do Google, o qual utiliza sensores de celulares e estações sismológicas para identificar tremores. Assim que há indícios de terremoto, os usuários recebem mensagens com informações sobre o local e a intensidade do possível evento.

Reação dos moradores

Muitos moradores de Ubatuba e das regiões alertadas compartilharam suas experiências nas redes sociais, demonstrando surpresa com o aviso. Apesar de não haver confirmação de tremor, o alerta ainda assim gerou preocupação entre os residentes e turistas da região.

Monitoramento de tremores no Brasil

O Brasil está localizado em uma região de baixa sismicidade; no entanto, tremores leves podem ocorrer em algumas áreas. Por exemplo, o litoral de São Paulo recebe ocasionalmente abalos de baixa intensidade, os quais, muitas vezes, são imperceptíveis para a população.

Medidas de segurança em caso de terremotos

Entretanto, embora raros, os tremores de terra podem representar riscos em regiões costeiras. Portanto, em caso de alerta de terremoto, é importante buscar locais seguros, longe de estruturas que possam desabar. Manter-se informado por fontes oficiais também é essencial.

Dicas para lidar com alertas

Se receber um alerta de terremoto em Ubatuba ou em outra localidade, verifique fontes confiáveis, como a Defesa Civil e o Instituto de Sismologia. A agilidade na checagem das informações pode ajudar a evitar pânico desnecessário.

Até o momento, o suposto terremoto em Ubatuba relatado pelo Google não foi confirmado. A Defesa Civil permanece em alerta para qualquer eventualidade.