Cissa Guimarães homenageia Lexa, que perdeu a filha recém-nascida

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães prestou uma homenagem à cantora Lexa durante o Sem Censura desta terça-feira (11). Na segunda-feira, 10, a funkeira anunciou em suas redes sociais a morte de Sophia, sua filha recém-nascida. A bebê nasceu no dia 2 de fevereiro e morreu três dias depois, no dia 5.

“Vou aproveitar esse momento muito delicado para mandar um beijo para minha querida Lexa”, afirmou Cissa. “Lexa, meu amor, essa dor só quem vive, ou já viveu, consegue dimensionar. Por isso eu quero te dizer que tenho certeza que você ganhou um anjinho lá em cima para te proteger e vibrar sua felicidade.”

Em 2010, Rafael Mascarenhas – filho de Cissa -, morreu ao ser atropelado no Túnel Acústico, na Gávea, na zona sul do Rio. Ele tinha 18 anos. “Por honra de sua filha, você tem que viver feliz”, comentou a apresentadora. “A gente está aqui mandando energia positiva para você seguir em frente, linda.”

Lexa foi internada em 21 de janeiro deste ano e chegou a completar 6 meses de gravidez no hospital. A cantora apresentava um quadro de pré-eclâmpsia. Sophia nasceu prematura e não resistiu.

“Foram 25 semanas e 4 dias de um gestação muito desejada! Uma pré-eclâmpsia precoce com síndrome de Help, 17 dias de internação, Clexane, mais de 100 tubos de sangue na semi-intensiva e 3 na UTI, sulfatando e lutando pelas nossas vidas, minha filha”, explicou Lexa nas redes sociais sobre o motivo da morte precoce de Sofia.

Na publicação em que anunciou a perda da filha, Lexa, de 29 anos, ainda revelou que seu quadro também foi muito grave e raro como gestante. “Eu tomei AAS e cálcio na gestação toda, fiz um pré-natal perfeito, fiz tudo, mas minha pré-eclâmpsia foi muito precoce, extremamente rara e grave o meu fígado começou a comprometer, os meus rins e o doppler da minha bebezinha também mais um dia e eu não estaria aqui pra contar nem a minha história e nem a dela”, escreveu.

Estadao Conteudo

