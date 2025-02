CNU resultado: governo já tem data de divulgação; confira

O tão esperado resultado do CNU 2024 está previsto para sair nesta terça-feira (4). Quem participou do concurso, conhecido como o “Enem dos Concursos”, poderá conferir a primeira lista de classificação dos blocos 1 ao 7. Além disso, também será divulgada a primeira convocação para os cargos que exigem curso de formação. Os convocados terão apenas dois dias (4 e 5 de junho) para confirmar a presença.

Como vai funcionar essa etapa?

Para esclarecer como será essa nova fase, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos publicou um edital nesta segunda-feira (3). O documento explica como a nota final será calculada e quais critérios de desempate serão usados depois do curso de formação. Para quem concorre a cargos que exigem essa etapa, a pontuação final dependerá do desempenho no curso.

Data do resultado pode mudar?

Apesar da previsão para esta terça-feira (4), o governo deixou claro que pode haver mudanças no cronograma. Então, quem fez o concurso precisa ficar de olho no site oficial e nos canais do governo para não perder nenhuma atualização.

Onde ver o resultado do CNU?

Quando o resultado do CNU for liberado, os candidatos poderão acessá-lo pelo portal oficial do governo. Para isso, basta seguir estes passos:

Entrar no site do CNU. Fazer login com CPF e senha cadastrados na inscrição. Conferir a classificação individual e os próximos passos.

Quem for aprovado para um cargo que exige curso de formação precisa confirmar a participação dentro do prazo.

O que acontece depois do resultado?

Depois que o resultado do CNU sair, os próximos passos vão depender do cargo. Veja como funciona:

Para cargos que não exigem curso de formação , o governo seguirá com a nomeação e posse dos aprovados.

, o governo seguirá com a nomeação e posse dos aprovados. Para cargos que exigem curso de formação, os candidatos chamados precisam confirmar a participação entre os dias 4 e 5 de junho. Quem não confirmar pode ser eliminado, abrindo vaga para quem está na lista de espera.

Como funciona o desempate?

Se dois candidatos tiverem a mesma nota, o governo vai usar alguns critérios de desempate, como:

Maior nota na prova de conhecimentos específicos. Melhor desempenho na prova de língua portuguesa. Candidato mais velho, seguindo o Estatuto do Idoso.

Ansiedade para o resultado do CNU

Com mais de 2,5 milhões de inscritos, a expectativa para o resultado do CNU é, sem dúvida, enorme. Além disso, muitos candidatos estão ansiosos para saber se conseguiram uma das vagas no serviço público federal.

Dicas para quem fez o CNU

Para não perder nenhuma informação importante, os candidatos devem:

Acompanhar diariamente as atualizações no site oficial.

as atualizações no site oficial. Ficar de olho no e-mail cadastrado na inscrição.

na inscrição. Seguir os prazos de matrícula no curso de formação, caso seja convocado.

O que vem depois?

Depois do resultado, o governo então vai dar sequência ao processo de nomeação e posse. Por outro lado, quem precisa fazer o curso de formação ainda terá essa etapa antes de garantir a vaga.

Por isso, o mais importante agora é ficar atento às novidades e não perder os prazos. Boa sorte a todos os candidatos!