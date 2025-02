Combatendo as mudanças climáticas com reciclagem e informação

Ondas de calor intensas, chuvas torrenciais, eventos cada vez mais fora do comum. Apesar de todas as evidências, 34% dos brasileiros ainda desconhecem o que são as mudanças climáticas. Outros 7% afirmam que não sabem muito sobre o tema. A pesquisa foi realizada pelo Datafolha em parceria com a Tereos, líder em produção de bioenergia, etanol e açúcar no país.

O primeiro passo para reverter esse cenário alarmante é a informação. E Maria Peixoto Ribeiro, membro do coletivo Inventando moda e produzindo arte, de Gurigica, Vitória, leva a disseminação de conhecimento muito a sério. Ela, que trabalha com outras seis mulheres na confecção de almofadas, bolsas, tapetes, colares e chaveiros utilizando materiais recicláveis, conta que um dos pilares do seu trabalho é a conscientização ambiental.

Clique aqui e leia a matéria completa no Sustentabilidade Brasil