Condenada a 50 anos de prisão, Flordelis comemora aniversário na cadeia

A ex-deputada federal Flordelis completou, nesta quarta-feira (5), 64 anos no Complexo de Gericinó, no Estado do Rio de Janeiro, onde a pastora e cantora evangélica cumpre pena pela morte do marido.

Mandante do assassinato do marido

Diante da morte do esposo e também pastor, Anderson do Carmo, Flordelis foi condenada a 50 anos de prisão por ser considerada a mandante do assassinato do cônjuge, ocorrido no dia 16 de junho de 2019.

Segundo divulgado pelo portal O Fuxico Gospel, nas redes sociais, Flordelis recebeu diversas homenagens de parentes e amigos, que compartilharam a data comemorada pela cantora.

Aniversário na prisão

Desde 2021, Flordelis cumpre pena, sendo este o quarto ano em que a pastora comemora seu aniversário na prisão.

A condenação da cantora foi pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, associação criminosa armada e uso de documento falso.

Foto: Reprodução | Contigo