Confira as vagas disponíveis pelo Sine de Anchieta nesta sexta (28)

Carnaval chegou e você ainda não arranjou um emprego? Sua oportunidade chegou! Nesta sexta-feira (28), a agência do Serviço Nacional de Empregos (Sine) de Anchieta disponibiliza 129 vagas de emprego para todo munícipio. O atendimento é realizado na Casa do Cidadão, das 8h às 17h.

Entre as diversas vagas disponibilizadas, inclusive para atuação na Samarco, estão: técnico de meio ambiente, operador de retroescavadeira, operador de bobcat, zelador, ajudante de obras, nutricionista, estagiário administrativo, auxiliar de TI, cozinheiro, cuidador de idosos, pedreiro, vidraceiro e muito mais.

A Casa do Cidadão fica localizada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, número 767, no Centro. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com com o número (28) 99254-7621 (exclusivo para as vagas) ou (28) 99278-4821 (exclusivo para Seguro-Desemprego).

Confira todas as vagas disponíveis no Sine de Anchieta clicando aqui!

