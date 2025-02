Confira o último resultado da Mega Sena

Nesta terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, a Mega-Sena realizou o sorteio do concurso 2.833 no Espaço da Sorte, em São Paulo. Dessa vez , o prêmio estimado era de R$ 130 milhões, já que acumulou após diversos concursos sem vencedores na faixa principal.

Números Sorteados

Os números sorteados no concurso 2833 foram: 01-03-13-16-36-56. Agora , resta aguardar a confirmação dos ganhadores e a divisão dos prêmios, que será feita pela Caixa Econômica Federal após a apuração oficial dos resultados.

Como Apostar na Mega-Sena

Para quem deseja participar dos próximos sorteios da Mega-Sena , é essencial saber que as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. Além disso , é possível registrar os jogos tanto em casas lotéricas credenciadas quanto nos canais eletrônicos oficiais, como o site das Loterias Caixa e o aplicativo Loterias Caixa. A aposta mínima, com seis números, custa R$ 5,00.

Probabilidades de Ganhar

As chances de acertar as seis ofertas na Mega-Sena variam de acordo com a quantidade de números apostados. Por exemplo , para uma aposta simples de seis números, a probabilidade é de 1 em 50.063.860. Por outro lado , as apostas com mais números aumentam significativamente as chances de acerto, embora também encarecem o jogo.

Vantagens do Bolão da Mega-Sena

Uma estratégia popular para aumentar as chances de ganhar é participar de bolões. Com isso , um grupo de pessoas pode apostar em conjunto, dividindo tanto os custos quanto o prêmio, caso haja um vencedor. No entanto , é importante lembrar que os bolões têm valor mínimo de R$ 10,00, com cada cota custando pelo menos R$ 5,00. Dessa forma , um bolão pode ter de 2 a 100 cotas.

O Que Acontece com os Prêmios Não Resgatados?

Muitos não sabem, mas os prêmios da Mega-Sena precisam ser retirados dentro de 90 dias após a data do sorteio. Caso contrário , os valores não resgatados são repassados ​​ao Tesouro Nacional e direcionados ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Quando será o próximo concurso?

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025, devido ao calendário especial desta semana. Por isso , as apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio. O valor estimado do prêmio será divulgado assim que a Caixa finalizar a apuração dos resultados do concurso 2833.

Histórico de Grandes Prêmios

A Mega-Sena já premiou apostadores com valores milionários. Por exemplo , em 2019, um ganhador levou para casa R$ 289 milhões. De fato , esses prêmios chamam a atenção de milhões de jogadores em todo o Brasil, sempre em busca da tão sonhada sorte grande.

Destino da Arrecadação das Loterias

Além de jogadores premium, como loterias federais, incluindo a Mega-Sena , destinam parte da arrecadação para programas sociais nas áreas de educação, saúde, segurança e esporte. Ou seja , ao apostar, além de concorrer a prêmios, o jogador também colabora com projetos sociais em todo o país.

Para mais informações sobre os resultados e próximos concursos, acesse o site oficial das Loterias Caixa ou vá até uma casa lotérica credenciada.