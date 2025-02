Conselho Municipal da Juventude toma posse nesta quinta (20)

Uma nova composição do Conselho Municipal da Juventude de Cachoeiro vai tomar posse para o biênio 2025/2027. A solenidade ocorre nesta quinta (20), às 18h30, no Centro Cultural Palácio Bernardino Monteiro.

O evento marca o início de um novo ciclo de representatividade e participação ativa dos jovens nas políticas públicas do município, pois o conselho atua como um elo entre a juventude e o poder público, colaborando na construção de projetos e iniciativas que impactam áreas como educação, emprego, cultura, lazer e cidadania.

Além disso, a posse dos novos conselheiros reforça o compromisso da gestão municipal com a participação democrática, promovendo um espaço onde os jovens podem contribuir ativamente para a formulação e fiscalização das políticas voltadas a sua realidade.

Conselho Municipal da Juventude

O conselho tem doze cadeiras, sendo seis da sociedade civil e seis do Poder Público. Os membros representantes do Poder Público Municipal são de livre indicação do Poder Executivo. Os membros da sociedade civil, são eleitos conforme regras estabelecidas no edital da eleição.

