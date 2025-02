Consulta PIS 2025: veja quem tem direito

Os trabalhadores finalmente já podem realizar a tão esperada consulta ao PIS 2025 a partir desta quarta-feira (5). Isso porque o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) acabou de liberar o acesso às informações sobre o abono salarial PIS-Pasep 2025. Dessa forma, o benefício será pago ao longo do ano para quem tem direito, conforme o ano-base 2023.

Como Consultar o PIS 2025?

Para verificar se tem direito ao benefício, o trabalhador pode acessar os seguintes canais:

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Portal Gov.br

Aplicativo Caixa Tem (para PIS) ou Banco do Brasil (para Pasep)

Central de Atendimento da Caixa (0800 726 0207) ou Banco do Brasil (4004-0001 para capitais e 0800 729 0001 para demais regiões)

É necessário ter o CPF ou o Número de Identificação Social (NIS) para realizar a consulta.

Quem Tem Direito ao Abono Salarial PIS-Pasep 2025?

O abono salarial será pago aos trabalhadores que atenderem aos seguintes critérios:

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2023.

em 2023. Ter recebido, em média, até dois salários mínimos mensais.

mensais. Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos .

. Ter os dados atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou eSocial.

Calendário de Pagamento do Abono Salarial 2025

O pagamento do PIS 2025, por sua vez, será feito de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Enquanto isso, o Pasep, destinado a servidores públicos, seguirá o final do número de inscrição. Para facilitar o planejamento, confira o cronograma oficial:

Calendário de Pagamento PIS 2025 (Ano-Base 2023)

Nascidos em Recebem a partir de Janeiro 17 de fevereiro Fevereiro 17 de março Março 15 de abril Abril 15 de abril Maio 15 de maio Junho 15 de maio Julho 16 de junho Agosto 16 de junho Setembro 15 de julho Outubro 15 de julho Novembro 15 de agosto Dezembro 15 de agosto

Qual o Valor do Abono Salarial em 2025?

O valor do PIS-Pasep 2025 varia de acordo com o tempo trabalhado em 2023. Quem trabalhou os 12 meses do ano-base recebe o equivalente a um salário mínimo. Para quem trabalhou menos tempo, o valor será proporcional.

Por exemplo, se o salário mínimo for R$ 1.412,00, um trabalhador que atuou por seis meses receberá R$ 706,00.

Como Sacar o Abono Salarial?

Trabalhadores da iniciativa privada (PIS) : podem sacar pelo Caixa Tem , em caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal , lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.

: podem sacar pelo , em caixas eletrônicos da , lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui. Servidores públicos (Pasep): recebem pelo Banco do Brasil, podendo transferir o valor pelo aplicativo ou sacar diretamente na agência.

O Que Fazer Se o PIS-Pasep Não Cair na Conta?

Caso o benefício não caia na conta na data prevista, o trabalhador deve:

Verificar se atende aos critérios de elegibilidade. Confirmar se os dados trabalhistas foram informados corretamente pelo empregador. Entrar em contato com a Caixa Econômica Federal (PIS) ou Banco do Brasil (Pasep).

A consulta ao PIS 2025 é fundamental para garantir o recebimento do abono salarial. Por isso, fique atento às datas e consulte os canais oficiais o quanto antes para mais informações.