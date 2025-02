Cooperativa Serrana realiza assembleia geral neste mês

A Cooperativa Serrana (SerranaCoop) realizará, no dia 22 de fevereiro (sábado), às 9h, a Assembleia Geral Ordinária de 2025. Será o momento de apresentar as conquistas obtidas e planejar as próximas ações da cooperativa.

O evento será realizado no espaço Athenas Hall, situado na Rodovia Engenheiro Fabiano Vivácqua, nº 927 a 949, localidade de Tijuca, em Cachoeiro de Itapemirim. Confira abaixo os horários das convocações.

Na ocasião, serão apresentados o relatório de gestão e o balanço patrimonial referentes ao ano de 2024. Também haverá demonstração de sobras ou perdas, parecer do Conselho Fiscal, destinação das sobras. Entre outros elementos referentes à gestão da Cooperativa.

Além disso, também será realizada a eleição dos componentes do Conselho Fiscal e a apresentação do Plano de Trabalho para o ano de 2025

Confira os horários das convocações:

1ª Convocação às 08:00h

2ª Convocação às 09:00h

3ª Convocação às 10:00h