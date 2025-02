Copa da Inglaterra: onde assistir Exeter x Nottingham Forest ao vivo

Nesta terça-feira (11) tem jogo da Copa da Inglaterra valendo vaga nas oitavas de final. Exeter e Nottingham Forest se enfrentam no Saint James Park, na cidade de Exeter, às 17h (horário de Brasília). Mas onde assistir ao vivo Exeter e Nottingham Forest?

Os torcedores poderão acompanhar a partida pela ESPN (TV fechada) e no Disney+ (streaming).

Atualmente, o Exeter disputa a terceira divisão inglesa. No último jogo da Copa da Inglaterra, o time eliminou o Oxford United por 3 a 1.

Já o Nottingham Forest chega ao confronto depois de derrotar o Luton Town por 2 a 0.

