Copa do Brasil: ainda há ingresso para jogo do Vasco no Klebão

Terça (18) tem Copa do Brasil no Espírito Santo. O estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, recebe, o jogo entre Vasco e União Rondonópolis em busca de uma vaga para a próxima fase, às 21h30. Os torcedores que quiserem curtir a partida, ainda podem comprar ingresso; saiba como.

Os torcedores podem adquirir os ingressos pelo site Bilheteria Digital. A organização e a administração das vendas são de responsabilidade da empresa responsável pelo aluguel do estádio.

Primeira fase da Copa do Brasil

As partidas vão ser disputadas em jogo único, nesta primeira fase da Copa do Brasil. Além disso, a partir desta edição, a competição tem um novo formato.

Ao contrário de outras edições nas quais o time visitante avançava em caso de empate, agora, se o jogo empatar, o confronto será decidido nas penalidades.

Vasco no Kléber Andrade novamente

No começo de fevereiro, o Vasco enfrentou Volta Redonda pela sétima rodada do Campeonato Carioca de 2025, no Klébão.

Na ocasião, o jogo terminou de 2 a 2. O estádio recebeu um público recorde de mais de 20 mil presentes.