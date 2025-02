Copa do Brasil: saiba onde assistir Sousa e Red Bull Bragantino

Nesta quinta-feira (27), tem Copa do Brasil no estádio Marizão. Às 19h, o Sousa recebe o Red Bull Bragantino em busca da classificação para a próxima fase da competição. Mas, afinal, onde assistir Sousa e Bragantino ao vivo?

A transmissão será feita pelo Amazon Prime (streaming).

Como chegam as equipes?

O Dino lidera o Campeonato Paraibano. Porém, na Copa do Nordeste, o time não está muito bem. Para o jogo desta quinta (27), a equipe deseja vencer e devolver a eliminação sofrida em 2024, quando perdeu para o Massa Bruta por 3 a 0.

Por outro lado, o Bragantino já está garantido nas quartas de final do Paulistão. Dessa forma, após o jogo com o Sousa, o Massa Bruta tem outra decisão, no domingo (2), contra o Santos para avançar para semifinal do Campeonato Paulista.

Onde assistir Sousa x Red Bull Bragantino ao vivo?

Amazon Prime (streaming)

Prováveis escalações – Sousa x Red Bull Bragantino

Sousa: Bruno Fuso; Iranilson, Marcelo Duarte, Uesles e Fernando Ceará; Hebert Cristian, Patrik Dias e Felipe Jacaré; Elielton, Ian Augusto e Diego. Técnico: Paulo Foiani.

Red Bull Bragantino: Cleiton; Eduardo, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme Lopes; Gabriel, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Jhon Jhon, Vinicinho e Isidro Pitta. Técnico: Fernando Seabra.

