Copa do Rei: saiba onde assistir Barcelona x Atlético de Madrid

Uma das semifinais da Copa do Rei começa a ser definida nesta terça-feira (25). Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentam no jogo de ida, no estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, às 17h30 (horário de Brasília). Contudo, onde assistir Barcelona e Atlético de Madrid ao vivo?

A transmissão ao vivo de Barcelona e Atlético de Madrid será pela ESPN (TV fechada) e a plataforma de streaming Disney+ (versão Premium).

Chegam as equipes?

O Barcelona não vence a competição desde a temporada 2021. Por isso, o time deseja buscar a 32ª taça da Copa do Rei. Além disso, o Barça vive um excelente momento em outras competições. Dessa forma, o time venceu os últimos cinco jogos e está na liderança de LaLiga, com 54 pontos. Além do mais, a equipe também viva nas oitavas da Champions.

Por sua vez, o Atlético de Madrid tem 10 títulos da Copa do Rei, mas está há mais de uma década sem vencer. Por outro lado, atualmente, a equipe também está bem. Assim, no Campeonato Nacional, a equipe ocupa a 3ª colocação, com 53 pontos. O time também está nas oitavas na Liga dos Campeões.

ESPN (TV fechada)

Disney+ (streaming – versão Premium)

Prováveis escalações

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez e Balde; De Jong e Pedri; Lamine Yamal, Gavi e Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Ficha técnica – Barcelona x Atlético de Madrid

Data: terça-feira (25)

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (Espanha)

Arbitragem: Alejandro Hernández (ESP)

