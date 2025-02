Corinthians x Guarani ao vivo: onde assistir, horário e escalações

Neste domingo (22), às 18h30 (horário de Brasília), Corinthians e Guarani se enfrentam, em confronto válido pelo Campeonato Paulista. Contudo, onde assistir Corinthians x Guarani ao vivo?

A partida, que será realizada na Neo Química Arena, em São Paulo, contará com transmissão da Record (TV aberta), CazéTV (YouTube), UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping (streaming).

Como chegam as equipes?

O Corinthians chega para o confronto após empatar por 1 a 1 com o Universidad Central, da Venezuela, pelo jogo de ida da segunda fase da Pré-Libertadores. Atualmente, o Timão ocupa a 1ª colocação do Grupo A do Campeonato Paulista, com 26 pontos conquistados.

Já o Guarani, que ocupa a terceira colocação do Grupo B do Paulistão, com 12 pontos conquistados, também vem de empate por 1 a 1, com o Velo Clube.

Prováveis escalações

Corinthians (técnico Ramón Díaz): Matheus Donelli; Léo Maná, Cacá, Félix Torres e Matheus Bidu; Charles, Ryan, Alex Santana e Igor Coronado; Talles Magno e Romero.

Guarani (técnico Mauricio de Souza): Gabriel Mesquita; Yan Henrique, Raphael, Lucão e Emerson; Nathan Camargo, Mello e Anderson Leite; Rafael Bilú, João Marcelo e Deni Júnior.

Ficha técnica

Data: 23 de fevereiro (domingo)

23 de fevereiro (domingo) Hora: 18h30 (horário de Brasília)

18h30 (horário de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir Corinthians x Guarani ao vivo

Record (TV aberta), CazéTV (YouTube), UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping (streaming)

