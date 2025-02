Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, horário e escalações

Neste domingo (7), às 16h (horário de Brasília), Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam, em confronto válido pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. Contudo, onde assistir Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo?

A partida, que será realizada no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, contará com transmissão do SporTV (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e GloboPlay (streaming).

Como chegam as equipes?

O Cruzeiro chega para o confronto após empatar com o América-MG, em 1 a 1, pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro. No momento, a Raposa ocupa a 1ª colocação da competição, com 11 pontos conquistados até o momento.

Já o Atlético-MG, vem de vitória sobre o Athletic, por 1 a 0, também pela competição estadual. Atualmente, o Galo ocupa a 3ª colocação do Grupo A, com 10 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Cruzeiro (Wesley Carvalho): Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Marlon (Kaiki); Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Dudu, Marquinhos e Gabigol.

Atlético-MG (Cuca): Everson; Saravia, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Otávio (Gabriel Menino), Gustavo Scarpa e Bernard; Hulk e Deyverson.

Ficha técnica de Cruzeiro x Atlético-MG

Data: 7 de fevereiro (sexta-feira)

7 de fevereiro (sexta-feira) Hora: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais

Onde assistir Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo

SporTV (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e GloboPlay (streaming)

