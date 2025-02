Dente da Shopee: não compre antes de ler essa informação

Os kits de resina moldável e bolinhas fixadoras, popularmente conhecidos como “Dente da Shopee”, rapidamente ganharam destaque nas redes sociais brasileiras no início deste ano. No entanto, o sucesso desses produtos chamou a atenção do Conselho Federal de Odontologia (CFO), que emitiu um alerta sobre os riscos associados ao seu uso.

Produtos Irregulares Sob Investigação

Entre os principais itens apontados pelo CFO estão resinas caseiras para dentes, kits de lentes dentais, clareadores e as chamadas “joias de dentes”. Segundo o presidente do CFO, Claudio Miyake, não há informações precisas sobre a composição desses materiais, o que, por consequência, expõe os consumidores a riscos significativos, como alergias e toxicidade.

“Não sabemos exatamente qual a composição desse material e, dessa forma, os pacientes ficam expostos aos mais diversos riscos como, por exemplo, alergia e toxicidade. Além disso, a prótese feita de forma caseira pode causar problemas de mordida e oclusão, que levam à dor e, em casos mais graves, provocam danos aos dentes sadios”, aponta Miyake.

Além disso, próteses feitas de forma inadequada podem causar problemas de mordida e oclusão. Isso pode resultar em dores e até danos a dentes saudáveis.

Ofício aos E-commerces Sobre Produtos Irregulares

Em resposta à preocupação crescente, o CFO enviou um ofício às plataformas de comércio eletrônico, incluindo a Shopee, recomendando a remoção de anúncios com produtos odontológicos piratas ou ilegais. O documento, portanto, ressalta a ausência de registro sanitário e o potencial risco à saúde pública.

“Estamos observando, de forma cada vez mais crescente, a venda online de produtos odontológicos sem registro ou procedência comprovada. Muitas dessas informações chegam até nós por meio dos conselhos regionais de odontologia, que estão na ponta e são importantes órgãos de fiscalização. Agora, vamos recomendar às grandes empresas de e-commerce que tirem os anúncios do ar e que sejam parceiras do Conselho Federal de Odontologia na proteção da saúde dos brasileiros”, destacou Miyake.

Por Que Evitar o Dente da Shopee?

Por fim, antes de adquirir kits odontológicos de fontes não regulamentadas, é importante buscar orientação profissional e optar por produtos com certificação. O uso de materiais não autorizados pode, em última instância, comprometer a saúde bucal e resultar em complicações irreversíveis.