Dilma Rousseff é internada às pressas após passar mal na China

A ex-presidente Dilma Rousseff, 77 anos, foi internada em um hospital de Xangai, na China, na última sexta-feira (21). Ela apresentou um quadro de pressão alta, enjoos e tontura, o que levou os médicos a recomendarem observação hospitalar. A internação foi confirmada pelo jornal Folha de S. Paulo e gerou grande repercussão.

Médicos acompanham a evolução do quadro de saúde

Desde então, Dilma segue sob monitoramento médico. Até o momento, no entanto, não foram divulgadas informações detalhadas sobre sua recuperação ou previsão de alta. A ex-presidente está na China desde abril de 2023, quando assumiu a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), instituição financeira dos Brics.

Sintomas levantam preocupações sobre sua saúde

Os sinais apresentados por Dilma Rousseff, como hipertensão, náuseas e vertigem, podem estar relacionados a questões cardiovasculares ou metabólicas. Além disso, por estar na terceira idade, a ex-presidente exige um acompanhamento mais rigoroso. Mesmo assim, ainda não há informações concretas sobre a gravidade do caso.

Notícia da internação repercute internacionalmente

A hospitalização de Dilma Rousseff rapidamente ganhou destaque, tanto no Brasil quanto no exterior. Além disso, sua internação levanta questionamentos sobre possíveis impactos na gestão do Novo Banco de Desenvolvimento. Até agora, contudo, a instituição não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

Atuação de Dilma Rousseff à frente do NBD

Desde que assumiu a presidência do NBD, Dilma tem conduzido projetos estratégicos para infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Assim, sua liderança tem sido considerada essencial para fortalecer os laços entre os países dos Brics e ampliar o financiamento de iniciativas globais.

Histórico de saúde da ex-presidente

Vale lembrar que, em 2009, Dilma foi diagnosticada com linfoma, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Na época, ela passou por tratamento intensivo e, felizmente, conseguiu se recuperar completamente. Portanto, sua saúde já foi motivo de preocupação no passado.

Possíveis impactos da ausência de Dilma Rousseff no NBD

Caso sua recuperação exija um afastamento prolongado, o NBD poderá precisar de uma liderança interina para garantir a continuidade dos projetos em andamento. Entretanto, até agora, não há informações sobre possíveis mudanças na administração da instituição.

Estado de saúde segue em observação

Por enquanto, Dilma Rousseff permanece internada sob avaliação médica. Nos próximos dias, novos boletins poderão ser divulgados para atualizar seu estado de saúde e esclarecer se há necessidade de mais exames ou tratamentos específicos.

Acompanhe as atualizações sobre Dilma Rousseff

A recuperação da ex-presidente segue sendo monitorada de perto. Assim, é importante acompanhar os desdobramentos do caso para entender os próximos passos e os possíveis impactos de sua internação.