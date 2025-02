Doação de órgãos: mitos e verdades

No podcast “VivaVida”, Cristiane Bittencourt, enfermeira coordenadora da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT/HECI), esclareceu equívocos sobre a doação de órgãos, desmistificando mitos e destacando verdades essenciais sobre o tema.

A doação de órgãos é um assunto importante e cercado por muitos mitos que geram confusão e medo. Abaixo, estão os mitos mais comuns e as verdades que você deve entender.

A doação de órgãos transforma vidas e oferece novas esperanças tanto aos receptores quanto às famílias que recebem esse gesto de solidariedade.

Desmistificar mitos é essencial para aumentar a conscientização sobre a doação de órgãos. É fundamental buscar informações confiáveis e atualizadas antes de tomar qualquer decisão. A doação de órgãos é um ato de amor e solidariedade que pode salvar muitas vidas.

