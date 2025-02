Dois homens são baleados na porta de escola em cidade do ES

Dois homens foram baleados no bairro Fátima, em Aracruz, na tarde da última quarta-feira (19). As vítimas estavam na porta de uma escola.

Um dos baleados contou aos militares que esperava o filho sair da escola, quando dois homens passaram em uma, atirando. A Polícia Militar não conseguiu contato com a outra vítima.

A Polícia Civil informou que o fato será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Aracruz. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Qualquer informação sobre a autoria e/ou motivação do crime pode ser compartilhada, de forma anônima, através do disque denúncia 181. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer cidade do estado.

