Dólar agora: após mais acordos dos EUA, cotação atinge R$ 5,76

A cotação do dólar, no Brasil, segue sentindo os efeitos das negociações dos Estados Unidos sobre o ‘tarifaço” de Donald Trump a outros países. Depois do México, o Canadá também anunciou um acordo com os EUA para suspender a taxação de 25% sobre produtos do país.

Com isso, o dólar segue em queda livre na cotação brasileira. Depois de ultrapassar os R$ 6,20 entre o final de 2024 e início de 2025, a moeda norte americana entrou em queda livre, e atingiu, nesta terça-feira (4), os R$ 5,759, às 13h09, de acordo com o Banco Central.

Agora, com o acordo firmado com México e Canadá, os olhos estão voltados para a relação dos EUA com a China, principal alvo de Donald Trump.

Dólar comercial

Compra: R$ 5,764

Venda: R$ 5,765

Dólar turismo

Compra: R$ 5,955

Venda: R$ 6,135