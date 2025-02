Empresário de Domingos Martins é empossado como presidente da Contures

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, empossou, nesta segunda-feira (17), os novos integrantes do Conselho Estadual de Turismo (Contures) durante uma solenidade no Palácio Anchieta, em Vitória. O empresário Valdeir Nunes, conhecido como “China”, assumiu a presidência do conselho, reforçando o compromisso com o fortalecimento do turismo regional.

Empresário do setor turístico em Domingos Martins e proprietário do Hotel Fazenda China Park, China também preside o Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, entidade que promove o turismo em 10 municípios da região das Montanhas Capixabas. Sua nomeação é vista como um passo importante para ampliar a representatividade do setor e impulsionar o turismo estadual.

A cerimônia também marcou a posse do novo secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, que assume a pasta com o desafio de desenvolver estratégias para alavancar o setor no Espírito Santo.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o vice-governador Ricardo Ferraço, o prefeito de Domingos Martins, Edu José Ramos, e o presidente da Câmara Municipal, Diogo Endlich. Também estiveram presentes a secretária de Cultura e Turismo, Maria da Penha Manso, a secretária de Governo Municipal, Ângela Modolo, além de Lícia Caliman, secretária de Turismo, Cultura e Artesanato de Venda Nova do Imigrante. Representantes do trade turístico capixaba e membros do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau também prestigiaram a solenidade.

O Papel do Contures

O Conselho Estadual de Turismo desempenha um papel estratégico na formulação de diretrizes para o desenvolvimento do setor no Espírito Santo. Em parceria com o governo e o setor produtivo, o Contures busca fortalecer o turismo estadual e ampliar o fluxo de visitantes, contribuindo para a economia e a valorização dos destinos capixabas.