Empresários capixabas marcaram presença em jogo do Rio Branco-VN

Na última semana, empresários da região serrana marcaram presença no jogo entre o Rio Branco de Venda Nova e Amazonas. Esse jogo foi válido pela primeira fase da Copa do Brasil.

No estádio Kleber Andrade, estiveram presentes Bruno Sgaria e Márcio Sgaria, Fabrício Pires, Patrick losneto, David Rangel Fonseca e outros representantes do empresariado capixaba.

Na ocasião, a equipe de Venda Nova fez história ao se classificar para a próxima fase do torneio. Eles venceram a equipe do Amazonas nos penalties.

