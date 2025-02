Encontro reúne 73 secretários municipais de Agricultura em Vila Velha

Nesta terça-feira (18), Vila Velha foi anfitriã de um encontro estratégico com a participação de secretários de Agricultura de 73 municípios capixabas. A reunião – que também contou com a presença do prefeito Arnaldinho Borgo e do secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Ênio Bérgoli – aconteceu na Fazenda Paraíso, de propriedade do pecuarista Dalton Heringer.



O pecuarista ganhou medalha de ouro no Circuito Nelore de Qualidade – concurso organizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil –, onde apresentou a carne bovina eleita como a de melhor qualidade do país.



“Agradeço ao secretário Ênio Bérgoli por escolher Vila Velha para realizar este importante evento e faço minha saudação a todos os secretários municipais aqui presentes, ressaltando que é uma honra recebê-los em nossa cidade, que possui grande potencial agropecuário e onde a zona rural ocupa 54% do território. Aqui, a pesca também é importante, pois temos 32 km de orla marítima e várias comunidades pesqueiras tradicionais que sobrevivem dessa atividade. Sejam todos bem-vindos. Espero que gostem de Vila Velha”, disse Arnaldinho, na abertura da reunião.



O prefeito ressaltou ainda que o encontro, que teve como objetivo debater o futuro da agricultura no Espírito Santo, era uma excelente oportunidade para que os secretários participantes recebessem orientação acerca dos procedimentos de acesso aos programas estaduais de apoio e incentivo à produção agrícola e pesqueira.



E Arnaldinho completou: “A gente sabe que em nosso país, o agro é uma mola propulsora da economia. E aqui no Espírito Santo não é diferente, tanto que apenas em janeiro deste ano, o agronegócio capixaba movimentou quase R$ 2 bilhões em exportações. Este desempenho – que representa um crescimento de 63,9% em relação a janeiro de 2024 – foi o melhor já registrado para o mês, em toda a história do nosso Estado”.



Nova secretaria



Em seguida, o titular da Secretaria de Estado da Agricultura, Ênio Bérgoli, deu boas-vindas aos participantes do encontro e saudou, em especial, o anfitrião: “Quero parabenizar Arnaldinho pela visão estratégica e preocupação com o desenvolvimento agropecuário de Vila Velha, ao criar, recentemente, a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. Essa iniciativa mostra a relevância do setor para o município e para o Estado”.



A pasta canela-verde é conduzida por Douglas Pinheiro, também presente na reunião: “Estamos trabalhando com diligência para dar maior protagonismo aos agricultores e pescadores de Vila Velha, implementando políticas públicas direcionadas ao atendimento e desenvolvimento do setor”, explicou o secretário.



No decorrer do encontro, Bérgoli apresentou diversos programas estaduais destinados não apenas ao fomento da produção agropecuária, como também à melhoria da infraestrutura rural e à implementação de novos investimentos no setor, em todos os municípios do Espírito Santo.



Outras ações que contribuem para o desenvolvimento do homem do campo também foram destacadas pelo secretário de Estado da Agricultura, como o repasse de máquinas e equipamentos para a manutenção de estradas vicinais; a instalação de energia elétrica trifásica na zona rural, o incentivo à agricultura familiar e o fortalecimento das cadeias produtivas que fazem parte do agronegócio.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui