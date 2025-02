Enquete BBB 25: veja quem está com maior chance de eliminação

Aline Patriarca, Guilherme Vilar e Mateus Pires estão na berlinda do quinto Paredão do “BBB 25”. A eliminação acontece nesta terça-feira (18), e os três aproveitaram o Sincerão da segunda-feira (17) para tentar virar o jogo e ganhar o apoio do público.

Mateus lidera a intenção de eliminação

Pelas enquetes BBB, Mateus Pires parece ser o favorito para deixar a casa. Na última parcial do portal iBahia, atualizada às 6h desta terça, ele apareceu com 66% dos votos. Mateus tem acumulado desentendimentos, o que deve pesar bastante nesta decisão.

Aline Patriarca sobe e está em segundo

Aline Patriarca viu seus votos aumentarem, alcançando 23% e ficando em segundo lugar na enquete. O aumento veio depois da sua discussão com João Gabriel durante o Sincerão. Os dois bateram boca, e o gêmeo acabou pedindo desculpas por ter gritado com ela.

Guilherme Vilar em terceiro lugar

Com apenas 11% das intenções de voto, Guilherme Vilar está em uma posição mais tranquila. Até agora, ele é o menos ameaçado a sair, mas a votação segue aberta e tudo pode mudar.

Brigas no Sincerão mexem com o jogo

As brigas durante o Sincerão da segunda-feira mexeram com o público. O bate-boca entre Aline e João Gabriel foi um dos momentos mais tensos e ajudou a moldar a opinião de quem acompanha o programa.

Expectativa para o resultado

A tensão está alta, e o público não tira os olhos das redes sociais para acompanhar cada movimentação do paredão do BBB 25. As buscas por “enquete BBB paredão” estão bombando, mostrando que o interesse não para.

Votação segue aberta

Quem quiser votar para eliminar seu participante preferido ainda tem tempo. Os votos podem ser registrados no site oficial do programa, e não há limite de participação.

Quem fica e quem sai?

Se nada mudar, Mateus Pires deve ser o eliminado da vez. Mas, com a votação em ritmo acelerado, o resultado final pode surpreender.

Hora da eliminação

Não perca a eliminação ao vivo nesta terça-feira (18). A edição promete muito drama e revelações. Fique ligado para saber tudo sobre o desfecho deste quinto Paredão.