Enquete BBB: Diogo, Vilma ou Vitória Strada, quem você quer eliminar?

Deixe o seu voto na enquete BBB 25 desta semana. A votação para a próxima eliminação já está movimentando a internet. Os telespectadores querem saber quem deve deixar a casa nesta terça-feira (25) e, para isso, acompanham diferentes enquetes.

Os resultados parciais ajudam a entender a preferência do público e indicam possíveis tendências para a decisão final.

Os participantes que foram ao paredão nesta semana enfrentam uma disputa acirrada. São eles: Diogo Almeida, Vilma e Vitória Strada.

A votação oficial acontece no site do Gshow, onde o público pode escolher quem deseja eliminar. Diferentemente das enquetes realizadas em sites e redes sociais, o voto oficial é o único que realmente define o resultado.

No entanto, a enquete BBB 25 costuma antecipar a decisão e dar uma ideia de quem tem menos apoio do público. Vote abaixo quem você quer que saia da casa:

Loading…

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui