Enquete Oscar 2025: quem você acha que vai vencer como Melhor Atriz?

Neste ano, o Brasil chega com força para a noite do Oscar. O filme ‘Ainda Estou Aqui’, dirigido por Walter Salles, foi indicado em três categorias na premiação, e a atriz Fernanda Torres, protagonista do longa, está na disputa para levar a estatueta de melhor atriz.

Concorrem com a brasileira as atrizes Demi Moore (A Substância), Wicked (Cynthia Erivo), Mikey Madison (Anora) e Karla Sofía Gascón. O AQUINOTICIAS.COM quer saber: quem leva a melhor?

Cynthia Erivo, de “Wicked”

Karla Sofía Gascón, de “Emilia Pérez

Mikey Madison, de “Anora”

Demi Moore, de “A Substância”

Fernanda Torres, “Ainda Estou Aqui”

