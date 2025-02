ES concentra 95% dos casos de febre oropouche do Brasil

O Espírito Santo concentra 95% dos casos de febre oropouche do Brasil. O vírus foi responsável por um óbito, uma malformação congênita e um aborto em solo capixaba. Os casos estão distribuídos por trodo Estado, em especial no município em Montanha, no Norte.

A doença viral é transmitida pelo mosquito Culicoides paraensis, também conhecido como maruim ou mosquito-pólvora. É uma arbovirose, assim como a dengue e a chikungunya e evitar a proliferação do mosquito é o primeiro passo para reduzir a contaminação.

“A prevenção é um trabalho dos governos, mas também depende de cada família, dos cuidados e ações de cada um de nós”, disse o governador Renato Casagrande, salientando que uma das áreas com maior presença do mosquito causador da febre é Montanha, no Norte do Estado.

Diante da alta incidência de casos no Estado, além de outras doenças causadas por mosquitos, o governo do Espírito Santo anunciou a instalação do Centro Integrado de Comando e Controle das Arboviroses (CICC – Arbovirose). No centro, serão coordenadas as ações de monitoramento, análise epidemiológica e respostas às arboviroses no Espírito Santo.

Na primeira reunião de alinhamento estratégico do Governo do Estado com os prefeitos e gestores municipais da Saúde, realizada nesta segunda-feira (10), no Palácio Anchieta, em Vitória, o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, citou os principais motivos que levaram o Executivo a promover a medida.

“Temos o aumento de casos de dengue em nível nacional, além do risco da reintrodução do sorotipo 3 da dengue em nosso Estado. Já estamos com mais casos nestas primeiras semanas de 2025 quando comparado a 2024. Em relação à chikungunya, também o crescimento e quanto ao oropouche, concentramos 95% dos casos no Brasil.”

Ainda na apresentação do Plano de Ação das Arboviroses, Hoffmann anunciou as atividades de mobilização marcadas para acontecer este ano, como a participação no Carnaval capixaba e a 1ª Corrida de Mobilização contra a dengue. Na oportunidade, o secretário falou sobre o estudo inédito a ser realizado em parceria com a Seag e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) sobre a Oropouche e sobre as capacitações e ampliação do controle do vetor no Estado.