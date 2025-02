“Estou pronto, mas posso esperar minha hora”, diz Arnaldinho Borgo

Considerado um dos nomes mais promissores entre as novas lideranças políticas capixabas, o prefeito reeleito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), afirma que está pronto para assumir o papel que seu grupo político orientar, mas lembra que também é jovem e pode esperar sua hora.

“Fico feliz por lembrarem do meu nome para o projeto de 2026, mas neste momento estou focado na cidade de Vila Velha. Mas, como eu sempre digo: estou pronto e preparado se for convocado por nosso líder maior, que é nosso governador Renato Casagrande. Sou jovem, estou novo, posso esperar minha hora, mas se for escolha do grupo, estou pronto e preparado”.

A declaração foi dada após a cerimônia de posse dos novos membros do Conselho Estadual de Turismo do Espírito Santo (Contures) e posse do novo secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, na manhã desta segunda-feira (17), no Palácio Anchieta.

Arnaldinho Borgo é formado em administração de empresas, foi tenente do Exército Brasileiro e vereador de Vila Velha por dois mandatos, em 2012 e 2016. Se candidatou a deputado estadual, em 2018, ficando como suplente. Foi eleito prefeito de Vila Velha de 2021 a 2024, quando se elegeu com 69,03% dos votos válidos. Nas últimas eleições, para o mandato de 2025 a 2028, teve 79,04% dos votos válidos.