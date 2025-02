“Eu gosto de desafios”, afirma Felipe Rigoni durante evento em Guaçuí

O secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni Lopes, esteve em Guaçuí, na região do Caparaó, na manhã desta sexta-feira (28), para participar do pré-lançamento da Portaria Reflorestar, iniciativa que ampliará a possibilidade de adesão de produtores rurais ao programa Reflorestar.

E viver bem é melhor que viver mal

Em entrevista ao portal AQUINOTICIAS.COM, Rigoni falou sobre sua trajetória de superação, desde o enfrentamento da deficiência visual até os desafios mais recentes. “No fim das contas, entendi que eu estava apenas cego, todo o resto continuava intacto. Eu precisava me agarrar a outras coisas para continuar vivendo e vivendo bem. E viver bem é melhor que viver mal, viver com alegria é melhor que viver com tristeza. Independentemente das dificuldades, todos nós temos coisas muito boas na vida. Tento levar a vida dessa forma”, destacou.

O secretário também comentou sobre o diagnóstico recente de esclerose múltipla, doença neurológica crônica que afeta o sistema nervoso central. “É claro que existem momentos difíceis, mas eu gosto de desafios, gosto de situações que me levam à superação. Foi assim com a cegueira, e agora enfrento a esclerose múltipla da mesma forma, além dos desafios diários da política”, afirmou.

Atento às movimentações

Sempre com tom otimista e postura entusiasta, Felipe Rigoni segue atento às movimentações políticas e já projeta sua atuação para as eleições de 2026.

