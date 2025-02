Ex-prefeito de Ibatiba sofre acidente em rodovia no Sul do ES

O ex-prefeito de Ibatiba Lindon Jonhson sofreu um acidente, nesta terça-feira (11), na rodovia BR-262, próximo ao Trevo de Brejetuba.

As informações apontam que o veículo, modelo Fusca, que ele dirigia bateu em árvores de eucalipto às margens da rodovia. O ex-prefeito, que também é médico, estava voltando de um plantão quando perdeu o controle do automóvel.

O político quebrou costela e teve algumas lesões, mas está consciente. O seu quadro de saúde é estável.

Jonhson foi socorrido para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. De acordo com familiares, ele deve ser transferido para uma outra unidade hospitalar em Cachoeiro.

