Ex-prefeito de Montes Claros morreu! Morte causa comoção

O ex-prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, morreu na madrugada desta terça-feira (4), em Brasília. Ele tinha 87 anos e estava internado desde o dia 22 de dezembro de 2024, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Internação e transferência para Brasília

Souto deu entrada na Santa Casa de Montes Claros no dia 22 de dezembro, logo após passar mal. Os médicos estabilizaram seu quadro, mas, devido à gravidade do AVC, ele precisou ser transferido para um hospital em Brasília, onde continuou o tratamento intensivo.

Velório acontece no TCU nesta quarta-feira (5)

A despedida de Humberto Souto acontecerá nesta quarta-feira (5), às 14h, no Salão Nobre do Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília. O velório será aberto ao público, permitindo que amigos, familiares e admiradores prestem as últimas homenagens.

TCU lamenta a morte do ex-ministro

O Tribunal de Contas da União divulgou uma nota de pesar sobre a morte do ex-prefeito. Souto foi ministro do TCU entre 1995 e 2004 e presidiu o órgão entre 2001 e 2002. Na nota, a instituição destacou sua dedicação ao serviço público e sua contribuição para a administração pública brasileira.

Carreira política e legado em Montes Claros

Além do trabalho no TCU, Souto teve uma carreira política de destaque. Ele foi deputado federal e, mais recentemente, comandou a prefeitura de Montes Claros entre 2017 e 2024. Durante seu mandato, investiu em infraestrutura, saúde e educação, deixando um legado importante para a cidade.

Sepultamento será em Brasília

A família informou que o enterro de Humberto Souto acontecerá em Brasília, mas ainda não divulgou o horário e o local exato.

Montes Claros decreta luto oficial

A prefeitura de Montes Claros decretou três dias de luto oficial em homenagem ao ex-prefeito. Além disso, diversas autoridades, políticos e moradores da cidade expressaram tristeza pela perda e, ao mesmo tempo, destacaram sua importância para o desenvolvimento do município.

Nesse sentido, a morte de Humberto Souto marca o fim de uma trajetória política de décadas. Por isso, seu trabalho e sua dedicação à administração pública continuam sendo lembrados por todos que acompanharam sua atuação.