Expectativas na economia animam empresários capixabas

O ano de 2025 começou com os empresários do comércio capixaba confiantes na economia e com intenção de investir na contratação de funcionários, na empresa e nos estoques. Mesmo assim, há preocupação quanto ao futuro da economia, do setor e dos negócios.

As análises são de levantamento do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo). A análise contém informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Indicadores

De acordo com a pesquisa, o Índice de Confiança dos Empresários do Comércio (Icec) no Espírito Santo está em 113,6 pontos. Considera-se acima de 100 pontos como satisfatório. Esse índice segue em janeiro como o maior do Sudeste. Além disso, é mais alto que a média brasileira, de 109 pontos.

Ao comparar o indicador capixaba do mês passado com o mesmo período de 2024, houve crescimento de 2,3%. Porém, ao avaliar dezembro do ano passado e janeiro de 2025, o índice caiu 1,7%. Isso pode sinalizar uma acomodação no otimismo, característico do primeiro semestre, segundo o Connect Fecomércio-ES.

Entretanto, o resultado capixaba foi menos comprometedor que o dado observado em Minas Gerais (-2,2%), São Paulo (-2,6%) e Rio de Janeiro (-5,2%). No Brasil, o indicador também caiu -3% entre dezembro e janeiro. Quando comparado a janeiro de 2024, o índice do mês passado apresentou estabilidade, com -0,1%.

Crescimento da confiança

Entre os subíndices que compõem o Icec capixaba, houve crescimento de 2,8% na confiança quanto às condições atuais da economia, do setor e da empresa. Comparando-se os dados de dezembro e janeiro. Nas intenções de investimentos, o índice subiu 2,3%. Nesse sentido, houve um aumento de 6% na contratação de funcionários. Na situação dos estoques, o aumento foi de 7%, e 1,1% na empresa.

Quanto ao subíndice de expectativas futuras, houve uma queda de 7,5% entre dezembro e janeiro. Este subíndice avalia também a economia, o setor e a empresa. No entanto, ao comparar janeiro de 2024 com o mesmo mês de 2025, houve um aumento de 3,4%.

Ainda assim, para a coordenadora de pesquisas do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, o desempenho do Espírito Santo reforça sua posição de destaque dentro da região Sudeste. O índice é acima da média nacional. O crescimento anual demonstra maior estabilidade mesmo diante das oscilações do período.

“Apesar das incertezas quanto ao futuro, os empresários do comércio demonstram comprometimento em manter seus negócios ativos e competitivos. Um reflexo disso é o aumento de 6% na intenção de contratação de funcionários. Isso indica a expectativa de continuidade das operações e uma projeção de melhora na demanda nos próximos meses, com crescimento nas vendas”, ressaltou Ana Carolina Júlio.

Investimentos

Nesse sentido, a coordenadora também destacou a intenção de investimento nos estoques, que registrou um aumento de 7%. “Isso pode ser interpretado como um movimento estratégico dos empresários para alinhar seus níveis de mercadorias à demanda esperada. Esse ajuste visa evitar tanto a falta de produtos quanto excessos. Estes poderiam comprometer as atividades da empresa, indicando um planejamento para atender ao mercado”, explicou.

Em relação à desconfiança quanto ao futuro, Ana Carolina acredita que um dos fatores para esse comportamento é o aumento da taxa Selic. Isso encarece o crédito, aumentando os custos de financiamentos e empréstimos. Além disso, também reduz o poder de compra dos consumidores e a demanda por serviços, podendo impactar a confiança do empresário. Há ainda um ambiente de juros altos. Isso aumenta o risco de inadimplência e impacta a saúde financeira das empresas.

“Embora o cenário econômico apresente desafios, os empresários do comércio demonstram capacidade de adaptação. A manutenção de investimentos em capital humano e a gestão eficiente de estoques são provas de uma postura proativa. Estes fatores são importantes para manter a competitividade e atender às demandas do mercado”, reforçou a coordenadora do Connect Fecomércio-ES.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.

Sobre a Fecomércio-ES

A Fecomércio-ES integra a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e representa 374.523 empresas. Essas empresas são responsáveis por 65% do ICMS arrecadado no estado e pelo emprego de 719 mil pessoas. Com 31 unidades espalhadas por 15 municípios e ações itinerantes, o Sistema Fecomércio-ES atua em todo o Espírito Santo. A entidade representa 24 sindicatos empresariais e tem como missão contribuir para o desenvolvimento social e econômico do estado. O projeto Connect é uma parceria entre Fecomércio-ES e FAESA. Tem apoio do Senac-ES, Secti-ES, Fapes e Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI).