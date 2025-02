Exposição abre comemorações do Carnaval 2025 em Cachoeiro

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), por meio do Arquivo Público Municipal de Cultura Sala “Evandro Moreira”, abre as comemorações do Carnaval 2025 com a Exposição “148 Anos Brincando Carnaval em Cachoeiro de Itapemirim”.

A exposição ficará aberta até o dia 7 de março, no horário das 9h às 17h, na Sala de Imprensa Cachoeirense “Higner Mansur”, no primeiro piso do Centro Cultural Palácio Bernardino Monteiro, no centro da cidade. A mostra é realizada através de uma pesquisa realizada em jornais, revistas e fotos pertencentes ao Arquivo Público Municipal.

O objetivo é promover a memória e a tradição local que vem se perpetuando ao longo de muitas décadas, reconhecendo as atividades e valores culturais nos bairros, ambientes e contextos populacionais do município, garantindo a diversidade identitária da cultura cachoeirense.

O coordenador do Arquivo Público e curador da exposição, Lucimar Costa, fez a produção e traz para apreciação de todos a reprodução de jornais cachoeirenses, que ao longo do tempo registraram a maior festa popular do Brasil: Jornal O Cachoeirano (com uma matéria de 1877), O Constitucional (de 1887), Jornal Arauto, A Gazeta, ES de Fato, O Fato, Revista 7 Dias, Revista Leia e Revista do Cineclube Jece Valadão.

Identidade cultural

A exposição traz também fotos de concurso de fantasias, desfile das agremiações carnavalescas, do boi pintadinho, de bonecões e das festas do Caçadores Carnavalescos Clube. A secretária de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Larissa Patrão, comenta que a mostra não é apenas uma coleção de fantasias, fotografias e adereços, mas sim um verdadeiro retrato da identidade cultural.

“O Carnaval, com toda a sua energia, cores e tradição, é uma manifestação que atravessa gerações, conectando passado e presente. A exposição antiga do Carnaval nos permite reviver momentos inesquecíveis, valorizar aqueles que construíram essa história e entender como essa festa evoluiu ao longo do tempo. Cada peça exposta carrega memórias de artistas, costureiras, músicos e foliões que dedicaram seu talento para manter viva essa tradição”, destacou.



Larissa acrescentou que preservar essa história não é apenas olhar para o passado, mas garantir que a cultura continue sendo celebrada e respeitada no futuro. “Que essa exposição inspire novas gerações a manterem acesa a chama do nosso Carnaval, sempre com o brilho e a alegria que fazem parte da nossa essência”, concluiu.