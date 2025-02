Fies 2025: veja o passo a passo para se inscrever

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) abriu inscrições nesta terça-feira (4), a partir da meia-noite. Os estudantes interessados devem se inscrever pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até 7 de fevereiro. Neste ano, o programa vai oferecer mais de 112 mil vagas, divididas em dois processos seletivos: um para o primeiro semestre de 2025 e outro para o segundo semestre.

Quem pode se inscrever no Fies 2025?

Para concorrer a uma vaga, é preciso ter feito o Enem a partir de 2010 e ter alcançado pelo menos 450 pontos na média das provas. Além disso, a redação não pode ter nota zero. Quem se inscreveu no Enem como “treineiro” não pode participar do processo seletivo.

Fies Social: vagas reservadas para baixa renda

Metade das vagas do Fies Social, por sua vez, vai para estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e que estejam no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Além disso, quem for selecionado dentro dessa categoria terá financiamento de 100% dos encargos educacionais. Ou seja, não precisará pagar nada durante o curso.

Passo a passo para se inscrever

O processo de inscrição é rápido e simples. Veja como fazer:

Acesse o Portal Acesso Único e entre com a conta Gov.br. Preencha seus dados pessoais e clique em “Gravar e avançar”. Faça a autodeclaração étnico-racial, se for o caso, para concorrer às vagas reservadas. Informe sua escolaridade e confirme os dados. Escolha até três cursos, definindo a ordem de preferência. Preencha as informações sobre sua renda e a da sua família. Revise todas as informações e confirme a inscrição. Salve o comprovante de inscrição com a chave de segurança.

Como funciona a seleção dos candidatos?

Os candidatos serão classificados de acordo com a nota do Enem e seguindo esta ordem de prioridade:

Quem ainda não tem ensino superior e nunca usou financiamento estudantil. Quem ainda não tem ensino superior, mas já teve financiamento e quitou a dívida. Quem já concluiu um curso superior e nunca teve financiamento estudantil. Quem já concluiu um curso superior e quitou um financiamento estudantil anterior.

Quando sai o resultado do Fies 2025?

A divulgação dos resultados da chamada única, por outro lado, será feita no dia 18 de fevereiro. Caso seja pré-selecionado, o estudante deverá, então, acessar o Fies Seleção e completar sua inscrição entre 19 e 21 de fevereiro.

Como funciona a lista de espera?

Se você não for pré-selecionado na chamada única, ainda tem chances! Os candidatos entram automaticamente na lista de espera, que começa a chamar novos nomes a partir de 25 de fevereiro e segue até 9 de abril.

Não perca essa oportunidade!

O Fies 2025, sem dúvida, pode ser a chance que você esperava para entrar na faculdade sem se preocupar com as mensalidades. Por isso, fique de olho no calendário e garanta sua inscrição dentro do prazo!