Filha da Lexa morreu? Entenda

A filha de Lexa e Ricardo Vianna faleceu nesta segunda-feira (10), em São Paulo, após um parto prematuro de 25 semanas. A cantora estava internada há 17 dias por conta de complicações da pré-eclâmpsia, uma condição que causa pressão alta na gravidez. Além disso, Lexa enfrentava a síndrome de HELLP, um problema grave que afeta o fígado e a coagulação do sangue.

Lexa precisou de internação antes do parto

Durante a gestação, Lexa começou a passar mal e precisou ser internada. Os médicos detectaram a pré-eclâmpsia e monitoraram seu quadro de perto. No entanto, a situação piorou e os especialistas decidiram fazer o parto de emergência. Infelizmente, a bebê não resistiu.

Homenagem emocionante nas redes sociais

Nas redes sociais, Lexa compartilhou a dor da perda e agradeceu a equipe médica do Hospital e Maternidade São Joana pelo suporte. Em um desabafo, a cantora pediu orações para sua filha, Sofia, e declarou: “Te amarei para sempre.”

O que são a pré-eclâmpsia e a síndrome de HELLP?

A pré-eclâmpsia acontece quando a pressão arterial sobe muito na gravidez, podendo prejudicar órgãos como os rins e o fígado. Se não for tratada a tempo, pode evoluir para um quadro mais grave.

Já a síndrome de HELLP é uma complicação ainda mais séria, que altera a coagulação do sangue e pode causar danos ao fígado. Os sintomas incluem dor intensa, inchaço e até sangramentos.

Famosos e fãs demonstram apoio

Assim que a notícia se espalhou, famosos e fãs enviaram mensagens de carinho para Lexa e Ricardo Vianna. Muitas pessoas prestaram homenagens à pequena Sofia e ofereceram apoio à cantora nesse momento tão difícil.

Lexa recebe suporte da família e do marido

Apesar da dor, Lexa não está sozinha. Amigos, familiares e seu marido, Ricardo Vianna, estão ao lado dela, dando todo o suporte necessário. O ator também se pronunciou nas redes, lamentando a perda e reforçando o amor pela esposa.

Comoção nas redes sociais

A tragédia repercutiu rapidamente. O nome de Lexa ficou entre os assuntos mais comentados do dia, com milhares de internautas expressando solidariedade e enviando mensagens de força para a cantora.

A importância do pré-natal

Especialistas alertam que o acompanhamento médico durante a gravidez é fundamental. Consultas regulares ajudam a identificar problemas como a pré-eclâmpsia com antecedência, reduzindo os riscos para mãe e bebê.

Pedido de respeito e privacidade

Diante de tanta exposição, Lexa pediu respeito e privacidade para viver seu luto. A cantora deve se afastar temporariamente dos compromissos profissionais para focar em sua recuperação emocional.

Força para Lexa e Ricardo Vianna

A perda da filha de Lexa e Ricardo Vianna causou grande comoção. Fãs, amigos e colegas do meio artístico continuam enviando mensagens de apoio, mostrando que Lexa e sua família não estão sozinhos nesse momento tão doloroso.

Quero fazer um agradecimento especial para a minha obstetra que salvou a minha vida e me deu a oportunidade de conhecer a minha filha ainda com vida! Pude carregar minha filha, olhar pra ela, vê-la respirando… Serei eternamente grata @dracamilamartin e toda a equipe da @alumiaclinica Deus abençoe vocês! Vocês fizeram tudo que podiam por mim. Foi como ela mesma me disse, em todos esses anos dela como médica/obstetra o meu caso foi um dos mais graves e desafiadores até hoje.

Que Deus te abençoe Dra e que nossa senhora siga com o seu manto te acolhendo e te amando.