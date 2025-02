Flamengo x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Nesta quarta (12), Flamengo e Botafogo fazem mais um embate, dessa vez, pelo Campeonato Carioca. Quem comanda a partida é o Mengão e, por isso, o jogo será no Maracanã, às 21h30. Mas, afinal, onde assistir Flamengo e Botafogo ao vivo?

Os torcedores rubro-negros e alvinegros poderão curtir a partir pela transmissão da Band (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).

O Mengão vem de um frustrante empate com o Fluminense. Atualmente, o Flamengo está na vice-liderança, com 14 pontos e se vencer, encaminha a classificação para a semifinal.

O Botafogo, por sua vez, tenta se recuperar da derrota para o Madureira. Caso vença o Flamengo, o Fogão chegará a 15 pontos, assumindo a posição do próprio rubro-negro.

