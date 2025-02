Fluminense x Nova Iguaçu ao vivo: onde assistir e escalações

Neste domingo (16), às 16h (horário de Brasília), Fluminense e Nova Iguaçu se enfrentam, em confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Contudo, onde assistir Fluminense x Nova Iguaçu ao vivo?

A partida, que será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, contará com transmissão da Band (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

O Fluminense chega para o confronto após empatar sem gols com o Flamengo, também pelo Campeonato Carioca. No momento, o Tricolor das Laranjeiras não vive um bom momento na competição estadual, uma vez que ocupa a 9ª colocação, com 11 pontos conquistados e, uma grande chance de ficar de fora das semifinais do Carioca.

Sobretudo, o Nova Iguaçu, que vive um momento melhor que o tricolor, ocupando a 5ª colocação, com 13 pontos conquistados, também vem de empate sem gols contra o Volta Redonda, vice-líder do Campeonato Carioca.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Santos, Ignácio, Fuentes; Martinelli, Hércules, Arias; Riquelme, Canobbio, Cano.

Nova Iguaçu: Lucas Maticoli, Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Renan, Ramon Pereira, Fernandinho, Igor Guilherme, João Lucas, Xandinho, Victor Rangel, Andrey Dias.

Ficha técnica

Data: 16 de fevereiro (domingo)

16 de fevereiro (domingo) Hora: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir Fluminense x Nova Iguaçu

Band (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

