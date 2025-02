Gabriel Popó, do XV de Jaú: causa da morte do jogador choca o esporte

Na manhã deste domingo, 16, o jogador de futebol Gabriel Popó , de 26 anos, faleceu após sofrer um mal súbito no alojamento do XV de Jaú , clube pelo qual foi contratado. O incidente ocorreu enquanto a equipe se preparava para enfrentar o União Suzano , em partida válida pela Série A-3 do Campeonato Paulista .

Gabriel Popó foi encontrado por colega no alojamento

De acordo com informações divulgadas pelo clube, Popó não estava relacionado ao jogo e à permanência no alojamento. Um colega encontrou o jogador desacordado e, logo em seguida, acionou o socorro. Ele foi encaminhado para um hospital, mas, infelizmente, não resistiu.

Jogo entre XV de Jaú e União Suzano foi adiado

Por conta do falecimento, a Federação Paulista de Futebol (FPF) decidiu suspender a partida entre XV de Jaú e União Suzano, que seria realizada neste domingo. Assim que uma nova data for definida, ela será divulgada oficialmente.

Clube e FPF lamentam perda de Gabriel Popó

O XV de Jaú emitiu uma nota oficial prestando condolências à família, amigos e companheiros de equipe. “Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade. Que sua memória seja honrada e que possamos encontrar forças para enfrentar essa perda irreparável”, declarou o clube.

A FPF também lamentou a morte de Gabriel Popó e, ao mesmo tempo, expressou apoio aos envolvidos. “Lamentamos profundamente o falecimento do atleta. Nossa solidariedade à família e ao XV de Jaú”, afirmou a entidade em comunicado oficial.

Gabriel Popó tinha carreira promissora

Popó era conhecido por sua dedicação ao futebol e pela paixão com que defendia as cores de seu tempo. Sua morte comoveu colegas e torcedores, que, rapidamente, encheram as redes sociais com mensagens de apoio e homenagem.

Investigação sobre a causa da morte

Até o momento, não foram divulgadas informações detalhadas sobre o que pode ter causado o mal súbito. As autoridades médicas, contudo, devem investigar o caso para esclarecer as estatísticas da morte.

Comunidade esportiva se mobiliza

Nas redes sociais, jogadores e clubes de diversas categorias também se manifestaram em solidariedade. Além disso, mensagens de força e apoio inundaram as páginas oficiais do XV de Jaú.

Família recebe apoio

Amigos próximos e familiares de Gabriel Popó têm recepção do clube e da comunidade local. Por sua vez, o XV de Jaú garantiu que oferecerá toda assistência necessária nesse momento difícil.

A perda precoce de Gabriel Popó deixa um vazio no coração de todos que o acompanham. Dessa forma, seu nome e legado serão lembrados com carinho por todos que fizeram parte de sua trajetória no futebol.