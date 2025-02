O governo libera FGTS saque-aniversário com novas regras que beneficiam milhares de trabalhadores. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinará na próxima sexta-feira (28) uma medida provisória (MP) que altera as condições de saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A medida permitirá a retirada de até R$ 3 mil por trabalhador que optou pela modalidade de saque-aniversário.

O que muda com a nova medida provisória?

Atualmente, os trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário do FGTS só podem retirar uma parte do saldo anualmente, no mês de seu aniversário. Se forem demitidos sem justa causa, recebem apenas a multa rescisória de 40%, sem acesso ao valor integral do fundo. Com a nova regra, será possível recuperar parte do saldo total.

Com a nova medida provisória, o governo libera FGTS saque-aniversário, garantindo a retirada de até R$ 3 mil por trabalhador. A mudança representa um alívio financeiro para muitos brasileiros e pode impulsionar a economia. Para aproveitar o benefício, é essencial acompanhar o calendário oficial e fazer a solicitação dentro do prazo estipulado.