Gracyanne se irrita no quarto secreto e manda recado para Belo

No quarto secreto do BBB 25, Gracyanne Barbosa está acompanhando cada conversa dos participantes. Mas nem tudo tem sido fácil. Ao ouvir um papo entre Diogo Almeida e Aline Patriarca, a modelo perdeu a paciência e soltou o verbo.

Diogo vira alvo da fúria de Gracyanne

Enquanto assistia à conversa, Gracyanne ficou indignada com Diogo. O ator comentava sobre sua participação e fez algumas especulações que não agradaram nem um pouco. Sem papas na língua, ela disparou: “Esse cara é muito falso!”.

Aline Patriarca também entrou na mira

Não foi só Diogo que irritou Gracyanne Barbosa. Aline Patriarca também entrou no papo e pareceu concordar com as falas do ator. Isso foi o suficiente para a modelo desconfiar que os dois estão jogando juntos. “Claro que tão combinando!”, reclamou.

Gracyanne cita Belo no meio da treta

Em meio ao desabafo, Gracyanne não perdeu a chance de alfinetar Belo, seu ex-marido. Sem mencionar nomes, ela soltou: “Tem gente que a gente descobre depois quem realmente é”. Os fãs logo entenderam o recado e começaram a especular sobre o cantor.

Internet reage à revolta de Gracyanne

Assim que os vídeos do quarto secreto foram ao ar, as redes sociais explodiram de comentários. Muita gente apoiou Gracyanne Barbosa, mas também teve quem defendesse Diogo e Aline. O nome da modelo ficou nos assuntos mais comentados do Twitter.

O que vai acontecer agora?

Com Gracyanne prestes a voltar para a casa, os fãs do BBB 25 já imaginam o caos. A modelo tem informações valiosas e pode colocar Diogo e Aline contra a parede. Será que vai rolar treta?

Gracyanne volta ao jogo mais forte

Agora que sabe quem fala o quê, Gracyanne Barbosa tem vantagem no jogo. Ela pode usar tudo o que ouviu para mexer nas alianças e virar o jogo a seu favor.

A volta de Gracyanne pode abalar a casa

A volta da modelo pode mudar tudo. Diogo Almeida e Aline Patriarca não fazem ideia do que ela escutou, e a reação deles pode render bons momentos no reality.

Fique por dentro de tudo do BBB 25

Quer saber o que vai acontecer quando Gracyanne Barbosa voltar para a casa? Continue acompanhando o BBB 25 e fique ligado nos próximos capítulos dessa treta!