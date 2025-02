Grammy 2025 AO VIVO: confira a noite incrível de premiações

O Grammy 2025 está chegando! A maior premiação da música mundial acontece neste domingo (2), em Los Angeles, nos Estados Unidos . O evento começa às 22h (horário de Brasília) e promete uma noite cheia de surpresas, apresentações incríveis e muita emoção.

Onde assistir ao Grammy 2025?

Se você quiser saber onde assistir ao Grammy 2025 , a transmissão oficial no Brasil será feita pela TNT , na TV por assinatura , e pelo streaming Max . Ou seja, dá para acompanhar tudo ao vivo, seja na televisão ou online.

Anitta, Milton Nascimento e Hamilton de Holanda entre os indicados

O Brasil tem representantes de peso nesta edição! Anitta concorreu ao prêmio de Melhor Álbum de Pop Latino com Funk Generation . Já Milton Nascimento , aos 82 anos, disputa o troféu de Melhor Álbum Vocal de Jazz com Milton+esperanza . O instrumentista Hamilton de Holanda também está na briga pela mesma categoria do álbum Collab .

Trevor Noah comandou a premiação pelo quinto ano seguido

Pelo quinto ano consecutivo, o comediante sul-africano Trevor Noah será o apresentador do Grammy. Com seu carisma e humor refinado, ele já virou um rosto conhecido na cerimônia e promete garantir uma noite animada.

Shows confirmados para o Grammy 2025

O Grammy não seria o mesmo sem apresentações de tirar o fôlego! Este ano, Billie Eilish, Shakira, Charli XCX, Sabrina Carpenter e Chappell Roan estão entre os artistas confirmados no palco. As performances sempre são um dos momentos mais esperados da premiação, e essa edição não deve ser diferente.

Beyoncé lidera o cronograma

E tem mais uma vez Beyoncé no topo! A cantora recebeu 11 restrições nesta edição e segue como uma das artistas mais premiadas da história do Grammy. Além dela, nomes como Taylor Swift, Olivia Rodrigo e Miley Cyrus também estão entre os favoritos da noite.

Vai ter reprise do Grammy 2025?

Se não der para assistir ao vivo, não se preocupe! O streaming Max costuma disponibilizar a privacidade na íntegra para quem quiser ver depois. Além disso, o canal TNT pode reprisar os melhores momentos nos dias seguintes.

O que esperar da premiação?

Com tanta gente talentosa na disputa, shows incríveis e algumas surpresas pelo caminho, o Grammy 2025 tem tudo para ser inesquecível. Agora é só se preparar, escolher onde assistir e curtir a maior noite da música mundial!