Grave! Caminhões colidem de frente em Muniz Freire; veja vídeo

Um grave acidente envolvendo dois caminhões deixou o trânsito da ES-264, em Muniz Freire, interditado na manhã desta sexta-feira (21).

Segundo informações, os caminhões colidiram de frente. Um dos veículos teve a cabine totalmente amassada, enquanto o outro ficou atravessado na pista devido ao impacto da colisão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros às vítimas. No entanto, o estado de saúde dos envolvidos não foi divulgado.

Mais informações em instantes.

