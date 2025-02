Grávida é presa por tráfico de drogas em Muniz Freire

Uma mulher foi presa em Muniz Freire, na noite da última quarta-feira (19), pelo crime de tráfico de drogas.

A Polícia Militar informou que uma denúncia de tráfico de drogas levou a equipe ao local indicado. Os militares se reuniram e, por um tempo, observaram a residência.

Em certo momento, uma pessoa em uma moto parou no local, entregou uma nota de dinheiro para a suspeita, que estava sentada no sofá, e recebeu dela um pacote.

A Polícia Militar iniciou, então, a abordagem na residência, mas não encontrou nenhum material ilícito.

Conforme informou a polícia, a suspeita permaneceu sentada o tempo todo. Os militares solicitaram que ela se levantasse e, nesse momento, foi encontrada debaixo dela uma bolsa contendo 218 pedras de crack prontas para venda, além de R$ 30 em espécie.

A mulher foi conduzida à 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, onde informou estar grávida de aproximadamente seis meses.

