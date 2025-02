Grupo Contauto prevê faturamento de R$ 175 mi até 2026

O Grupo Contauto segue em expansão no mercado capixaba e projeta um faturamento de R$ 175 milhões para sua distribuidora CNTT Contauto nos próximos dois anos. Desde 2021, a empresa tem investido em novas frentes de negócio, consolidando-se como uma das principais do setor automotivo no Estado.

Com sede na Serra, a CNTT Contauto Distribuidora se destaca na comercialização de peças automotivas, pneus e lubrificantes. O portfólio inclui marcas renomadas como Lubrax, Bosch, Vox e Paraflu, além da Pirelli, da qual é representante exclusiva na linha leve no Espírito Santo.

Investimentos e crescimento acelerado

Em 2023, o grupo inaugurou seu Centro de Distribuição, com um investimento de R$ 2,5 milhões em estrutura física e ferramental. Devido ao crescimento acelerado, a empresa iniciou obras para ampliação do estoque e criação de um espaço 100% dedicado ao e-commerce.

A distribuidora tem uma meta de faturamento de R$ 75 milhões em 2024 e mais de R$ 100 milhões em 2025. Segundo o diretor Apolo Rizk, a expansão da área operacional, a diversificação de produtos, melhorias na logística e o forte investimento no e-commerce são fatores-chave para o crescimento. “Esperamos um aumento de 350% no faturamento da divisão de e-commerce em 2024 em relação a 2023. Em 90 dias, teremos um espaço mais adequado para essa operação”, destacou Rizk.

Expansão no varejo e no setor de caminhões

No segmento de varejo e serviços automotivos, a Contauto Auto Center planeja expandir sua atuação. Atualmente presente em Vila Velha e Serra, o grupo pretende inaugurar cinco novas unidades no Espírito Santo até o final de 2025, com os locais ainda em estudo.

A Contauto Caminhões também está em crescimento, especialmente com as operações da marca Foton. “Teremos lançamentos relevantes em 2024 na linha Euro 6 e estamos nos preparando para receber a Tunland, caminhonete híbrida da Foton, até o fim do ano”, revelou Rizk.

Além disso, o grupo conquistou uma nova concessão em Vitória da Conquista, na Bahia. “Estamos finalizando a aquisição do imóvel para iniciar a construção da nova unidade e negociamos com a montadora para futuras instalações em outros estados”, acrescentou.

Moto Vena e contratação de novos colaboradores

Outro destaque é a expansão da Moto Vena, concessionária autorizada Honda do grupo. A empresa está inaugurando uma nova unidade em Vitória, que será a primeira concessionária da capital dedicada exclusivamente a motocicletas Honda de alta cilindrada. A previsão de inauguração é no primeiro trimestre de 2025.

Para acompanhar o crescimento, o Grupo Contauto já contratou cerca de 100 novos colaboradores nos últimos dois anos e planeja contratar mais 100 nos próximos meses. “Nosso investimento em estrutura, novos produtos, serviços e recursos humanos trouxe resultados que superaram as expectativas. Agora, buscamos ampliar nosso alcance em todas as frentes de negócio”, concluiu Rizk.

