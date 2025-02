Gusttavo Lima presidente? Posição do cantor em pesquisa impressiona

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta segunda-feira (3), pela CNN, mostra que a disputa pela Presidência em 2026 já está movimentada. O presidente Lula (PT) aparece na frente, mas nomes como Tarcísio de Freitas (Republicanos), o cantor Gusttavo Lima e o empresário Pablo Marçal (PRTB) também chamam atenção.

Quatro cenários analisados

Os pesquisadores testaram quatro cenários com diferentes candidatos. Além de Lula, Tarcísio, Gusttavo Lima e Pablo Marçal, também entraram na lista Eduardo Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil).

Como está o primeiro turno?

Se a eleição fosse hoje, Lula teria 30% dos votos. Na sequência, aparecem Tarcísio com 13%, Gusttavo Lima com 12% e Pablo Marçal com 11%. Já Ciro Gomes soma 9%, enquanto Zema e Caiado têm 3% cada. Além disso, 5% dos entrevistados estão indecisos, e 14% afirmaram que votariam em branco ou nulo.

Gusttavo Lima pode crescer na política?

A presença de Gusttavo Lima na pesquisa chamou atenção. Mesmo sem partido e sem falar oficialmente sobre uma candidatura, ele já aparece com 12% das intenções de voto. Esse desempenho pode indicar um forte apoio entre o público conservador e fãs do cantor.

Tarcísio e Marçal disputam espaço

Enquanto isso, Tarcísio de Freitas tenta se consolidar como o principal nome da direita tradicional. Porém, Pablo Marçal tem surpreendido e aparece quase empatado com o governador de São Paulo. Essa disputa pode dividir os votos da oposição e favorecer Lula.

O que isso significa para os partidos?

Os números da Genial/Quaest devem mexer com as estratégias dos partidos. Lula lidera, mas a direita ainda não tem um nome definido. Tarcísio, Gusttavo Lima e Marçal aparecem como possíveis candidatos, e cada um pode atrair um perfil diferente de eleitor.

O que esperar para 2026?

Faltam mais de dois anos para as eleições, mas essa pesquisa já dá uma pista do que pode acontecer. Lula segue na frente, mas a disputa na direita está aberta. Além disso, o nome de Gusttavo Lima mostra que figuras públicas podem ganhar ainda mais espaço na política.

Conclusão

A corrida eleitoral já começou, e o cenário pode mudar bastante até 2026. Por enquanto, Lula lidera, Tarcísio e Marçal disputam espaço, e Gusttavo Lima surpreende com um desempenho inesperado. Nos próximos meses, novos levantamentos devem mostrar se essas tendências se mantêm ou se novos nomes surgem na disputa.