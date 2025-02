‘Harry Potter’: John Lithgow pode ser Dumbledore em série, diz site

A HBO avançou no processo de escalação da série de Harry Potter, e John Lithgow (Conclave, The Crown) estaria praticamente definido no papel de Alvo Dumbledore.

De acordo com o portal Deadline, o experiente ator vencedor de 6 prêmios Emmy está em fase final de negociações para ser contratado.

A HBO desconversou ao ser procurada por representantes do portal. “Apreciamos que uma série de alto perfil atraia muitos rumores e especulações”, disse a rede em um comunicado. “À medida que avançamos na pré-produção, só confirmaremos os detalhes à medida que finalizarmos os acordos.”

A produção da série de Harry Potter vai começar entre junho e agosto. Francesca Gardiner está confirmada como roteirista-chefe, enquanto Mark Mylod irá dirigir múltiplos episódios. Ambos são vencedores do Emmy pela aclamada Succession.

A série será uma “adaptação fiel” da obra de J.K. Rowling, e contará com um novo elenco para uma nova geração de fãs.

Estadao Conteudo